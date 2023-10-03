Сегодня в Казани дождь, гроза и до +17 градусов

Во вторник, 3 октября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой, местами умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +15 до +17 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19 °С.

Также в Казани местами возможна гроза. Прогнозируется также северный с переходом на северо-западный, западный ветер порывами 3—8 м/с. Они могут усиливаться до 13 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на этой неделе в Татарстане ожидаются дожди. Днем температуры воздуха не превысят +19 градусов.

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Татьяна Демина