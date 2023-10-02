В Татарстане 3 октября ожидается гроза и туман

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, во вторник, 3 октября, ожидается гроза и туман. об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, гроза завтра возможна местами. Туман прогнозируется в отдельных районах Татарстана ночью и утром.

Ночные температуры 3 октября в республике ожидаются в пределах +7..+12 градусов. Днем ожидается от +14 до +19°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, среднемесячная температура октября 2023 года в Татарстане ожидается выше нормы. Для этого месяца она составляет +4,9 градуса.



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Татьяна Демина