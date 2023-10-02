Власти Татарстана потратят на анализ транспортной ситуации в Камской агломерации 4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на анализ транспортных и пассажирских потоков в Камской агломерации татарстанские власти готовы выделить ровно 4 млн рублей. Заказчик работ — Институт пространственного планирования РТ. Выполнить их необходимо до 15 января 2024 года.

Сбор и анализ данных проведут в рамках разработки мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Камской агломерации. Подрядчик должен обследовать транспортные потоки на межмуниципальных остановках, установить часы пиковых нагрузок транспорта, а также состав движения на участках улично-дорожной сети.

Согласно проектной документации, работы пройдут в таких муниципальных образованиях Татарстана, как Набережные Челны, Елабужский, Заинский, Менделеевский, Мамадышский, Мензелинский, Сармановский, Нижнекамский и Тукаевский районы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, транспортные и пассажирские потоки в Казанской агломерации проанализирует компания из Новочебоксарска. Она выиграла тендер, в котором участвовали шесть организаций. Тогда Институт пространственного планирования Татарстана выставил начальную цену в 10 млн рублей. Чувашская компания предложила провести анализ за 3,5 миллиона.



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Максим Кокунин