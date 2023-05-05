Чувашская компания проведет анализ транспортных потоков Казанской агломерации — цену сбили до 3,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Транспортные и пассажирские потоки в Казанской агломерации проанализирует компания «В потоке» из Новочебоксарска. Она выиграла тендер, в котором участвовали шесть организаций.



ГБУ «Институт пространственного планирования Татарстана» выставил начальную цену в 10 млн рублей. Чувашская компания предложила провести анализ за 3,5 миллиона.

Другие компании запрашивали за свои услуги 6,5 млн рублей, 5,8 млн рублей, 4,5 млн рублей, 4,4 млн рублей. Один из участников тендера заявил 9,2 млн рублей.

Работы касаются разработки мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Казанской агломерации. Подрядчик должен обследовать транспортные потоки на межмуниципальных остановках и установить часы пиковых нагрузок транспорта. Срок исполнения контракта обозначен 31 декабря 2023 года.



Фото: документация (общая схема точек исследования)

Институт Генплана Москвы совместно с «Институтом пространственного планирования Татарстана» начал разработку мастер-плана Казанской агломерации в апреле этого года. Территория разработки включает Казань, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский и Лаишевский районы Татарстана, а также Волжск в соседней республике Марий Эл. Общая площадь в границах агломерации превышает 10 тысяч квадратных километров.

В конце прошлого года Кабмин Татарстана утвердил рабочую группу, которая разработает долгосрочный план социально-экономического развития Казанской агломерации. Она должна оперативно рассматривать и решать стоящие перед ней вопросы.

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Маргарита Головатенко