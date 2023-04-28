Татарстан потратит на анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации 10 млн рублей

Фото: документация (общая схема точек исследования)

Татарстан выделит из бюджета ровно 10 млн рублей на анализ транспортных и пассажирских потоков в Казанской агломерации, выяснило «Реальное время».



Работы проводятся по разработке мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Казанской агломерации. Подрядчик должен обследовать транспортные потоки на межмуниципальных остановках и установить часы пиковых нагрузок транспорта.

Срок исполнения контракта обозначен 31 декабря 2023 года. Заказчиком выступает ГБУ «Институт пространственного планирования РТ». Заявки принимались до 27 апреля, 3 мая ожидается подведение итогов.



Фото: Максим Платонов

Институт Генплана Москвы совместно с «Институтом пространственного планирования Татарстана» начал разработку мастер-плана Казанской агломерации в апреле этого года. Территория разработки включает Казань, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский и Лаишевский районы Татарстана, а также Волжск в соседней республике Марий Эл. Общая площадь в границах агломерации превышает 10 тысяч квадратных километров.

В конце прошлого года Кабмин Татарстана утвердил рабочую группу, которая разработает долгосрочный план социально-экономического развития Казанской агломерации. Она должна оперативно рассматривать и решать стоящие перед ней вопросы.

В начале марта «Реальное время» писало, что на выполнение работ по сбору данных и анализу транспортных и пассажирских потоков на территории Казанской агломерации по проекту разработки мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Казанской агломерации потратят 10 млн рублей.

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Маргарита Головатенко