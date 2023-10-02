В Казани в трамваях №6 и №8 запустили бескондукторную оплату
В Казани шесть трамваев маршрута №6 и столько же маршрута №8 начали работать без кондукторов. Их оборудовали устройствами для самостоятельной оплаты проезда, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
В ближайшее время перечень бескондукторных маршрутов пополнят 16 троллейбусов маршрута №12. На линии без кондуктора в столице Татарстана уже работают вагоны трамвайных маршрутов №1, №2, №3, №4 и троллейбусные маршруты №6, №7, №9, №13.
В общей сложности бескондукторной системой в столице Татарстана оборудовано 118 единиц транспорта. Это 48 трамваев и 70 троллейбусов.
За оплатой пассажирами проезда следят мобильные бригады КРО и административный персонал депо. При проверке для подтверждения оплаты необходимо приложить карту к валидатору, который покажет, была ли произведена оплата.
Напомним, казанский «Метроэлектротранс» начал массовый перевод троллейбусов на бескондукторную оплату проезда в этом месяце. В материале «Реального времени» — об экономии перевозчиков на замене кондукторов современными «компостерами», изменчивом менталитете пассажиров и перспективах распространения опыта на пассажирские автопредприятия.
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