В Казани в трамваях №6 и №8 запустили бескондукторную оплату

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани шесть трамваев маршрута №6 и столько же маршрута №8 начали работать без кондукторов. Их оборудовали устройствами для самостоятельной оплаты проезда, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В ближайшее время перечень бескондукторных маршрутов пополнят 16 троллейбусов маршрута №12. На линии без кондуктора в столице Татарстана уже работают вагоны трамвайных маршрутов №1, №2, №3, №4 и троллейбусные маршруты №6, №7, №9, №13.

В общей сложности бескондукторной системой в столице Татарстана оборудовано 118 единиц транспорта. Это 48 трамваев и 70 троллейбусов.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За оплатой пассажирами проезда следят мобильные бригады КРО и административный персонал депо. При проверке для подтверждения оплаты необходимо приложить карту к валидатору, который покажет, была ли произведена оплата.



Напомним, казанский «Метроэлектротранс» начал массовый перевод троллейбусов на бескондукторную оплату проезда в этом месяце. В материале «Реального времени» — об экономии перевозчиков на замене кондукторов современными «компостерами», изменчивом менталитете пассажиров и перспективах распространения опыта на пассажирские автопредприятия.

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Илина Хакимова