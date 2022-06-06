Казанского экс-судью взяли под стражу в суде — получил 10 лет за наркотики

Сегодня Зеленодольский горсуд вынес приговор по делу о покушении на сбыт 58 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в 80 цветных свертков. Этот груз в мае 2000 года изъяли при досмотре автомобиля из сумки пассажира — судьи мирового участка по Ново-Савиновскому району Казани Айдара Хадиуллина. Суд наказал его 10 годами колонии строгого режима, передает с процесса журналист «Реального времени».



Второго фигуранта дела — водителя той машины, бывшего судебного пристава и сотрудника МЧС Фархата Сафиуллина — сегодня приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Напомним, в прениях гособвинитель запрашивала для первого фигуранта 13 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей и лишением права 20 лет занимать должности на госслужбе и, в частности, в судебной системе. А для второго просила 9 лет со штрафом 300 тысяч рублей и 13-летним лишением доступа к госслужбе.

Сафиуллин вину признавал, Хадиуллин настаивал на оговоре. Свое путешествие в машине ранним субботним утром в Зеленодольск он объяснял помощью начинающему юристу Сафиуллину в проведении консультаций с потенциальными клиентами.

По версии обвинения, не позднее 16 мая 2020 года (точная дата не установлена) неустановленные лица, а также ранее знакомые между собой мировой судья и пожарный вступили в преступный сговор на совершение незаконного наркосбыта в крупном размере. Действовали из корысти, используя для конспирации веб-портал Hydra и мессенджер Vipole. Не установленные следствием лица должны были поместить в тайник расфасованную крупную партию, а казанцы Хадиуллин и Сафиуллин — забрать ее и оставить «наркозакладки» в оборудованных ими же тайниках на территории Волжска и Зеленодольска, а затем передать адреса тайников на портале Hydra неустановленным потребителям за отдельную плату, полагают в СК и прокуратуре.

16 мая 2020-го машину Сафиуллина остановили. В сумке пассажира, Хадиуллина, силовики обнаружили пакет со свертками мефедрона. Водитель был задержан и арестован. А мировой судья ушел в отставку и лишь через год его привлекли к уголовной ответственности. Для этого понадобилось личное представление главы Следкома РФ Александра Бастрыкина и согласие Высшей квалифколлегии судей РФ.