Детский омбудсмен Татарстана предложила не учитывать доход семьи при начислении пособия на ребенка-инвалида

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с предложением выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида независимо от дохода и показателей нуждаемости семьи.

Обращение направлено первому заместителю председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, сообщает RT.

— Предлагаемые поправки выработаны с учётом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, равно как и на повышение качества жизни семей, ухаживающих за ребенком-инвалидом, — говорится в тексте.



Волынец напомнила, что право на получение такого пособия определяется с помощью применения комплексной оценки нуждаемости семьи. В перечень критериев входят доходы, имущественная обеспеченность, а также занятость трудоспособных членов семьи или объективные причины ее отсутствия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Детский омбудсмен Татарстана выразила мнение, что для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, нужно сделать исключение как для особо нуждающихся в дополнительной поддержке государства. Однако она обратила внимание, что ребенок должен воспитываться в семье, а не в интернате.

По словам Волынец, предлагаемые поправки сделают доступнее выплату для таких семей.



Изменения предлагается внести в постановление правительства «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», позволяющие не учитывать доход от трудовой деятельности членов семьи, воспитывающих ребенка-инвалида, при расчете и назначении единого пособия.



В сентябре Ирина Волынец предложила ввести новые меры комплексной социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации и решились на аборт.

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Илина Хакимова