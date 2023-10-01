Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на российскую нефть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поток цен на российскую нефть следует отменить, поскольку он не позволяет сократить доходы России от экспорта углеводородов, такое мнение выразил нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли в колонке, опубликованной на сайте агентства.



Эксперт считает, что ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски в связи с ростом рискованных операций по перевалке нефти в море с одних танкеров на другие.

— С тех пор как мировые цены на нефть выросли за последние месяцы, также повысилась и ценность российской нефти. Urals теперь ближе к 100 долларам за баррель, чем к 60, а большинство владельцев судов, которые ее перевозят, готовы игнорировать потолок цен, — приводит слова Ли «РИА Новости».

В апреле ОПЕК приняла решение о сокращении добычи нефти. Замглавы МИД РФ Александр Панкин считает, что это можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть.

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Маргарита Головатенко