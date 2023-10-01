Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на российскую нефть
Поток цен на российскую нефть следует отменить, поскольку он не позволяет сократить доходы России от экспорта углеводородов, такое мнение выразил нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли в колонке, опубликованной на сайте агентства.
Эксперт считает, что ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски в связи с ростом рискованных операций по перевалке нефти в море с одних танкеров на другие.
— С тех пор как мировые цены на нефть выросли за последние месяцы, также повысилась и ценность российской нефти. Urals теперь ближе к 100 долларам за баррель, чем к 60, а большинство владельцев судов, которые ее перевозят, готовы игнорировать потолок цен, — приводит слова Ли «РИА Новости».
В апреле ОПЕК приняла решение о сокращении добычи нефти. Замглавы МИД РФ Александр Панкин считает, что это можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть.
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