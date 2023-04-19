МИД: ОПЕК сократил добычу в ответ на потолок цен на российскую нефть

ОПЕК приняла решение о сокращении добычи нефти, это можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.



— Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

13 апреля ОПЕК сообщала, что сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на уровне 10,3 млн баррелей в сутки. Оценка динамики добычи при этом осталась без изменений по сравнению с прогнозом в прошлом месяце.



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Маргарита Головатенко