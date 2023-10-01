В казанских Салмачах ночью произошел пожар в хостеле, пострадал мужчина

В помещении хостела «Альфа» (кирпичный двухэтажный дом с мансардой) в казанском жилом массиве Салмачи произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Когда пожарные прибыли на место, горела мансарда на площади 50 кв. м. Пожар был ликвидирован.

В результате пожара пострадал молодой мужчина 1999 года рождения. Он отравился продуктами горения. От госпитализации отказался. Из здания самостоятельно вышли 14 человек.

Причина пожара устанавливается. Предварительно, к возгоранию привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В Елабуге 30 сентября пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры. Специалисты спасли троих человек из соседней квартиры, а также двух детей с четвертого этажа.



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Маргарита Головатенко