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В казанских Салмачах ночью произошел пожар в хостеле, пострадал мужчина

12:25, 01.10.2023 1
В казанских Салмачах ночью произошел пожар в хостеле, пострадал мужчина
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В помещении хостела «Альфа» (кирпичный двухэтажный дом с мансардой) в казанском жилом массиве Салмачи произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Когда пожарные прибыли на место, горела мансарда на площади 50 кв. м. Пожар был ликвидирован.

В результате пожара пострадал молодой мужчина 1999 года рождения. Он отравился продуктами горения. От госпитализации отказался. Из здания самостоятельно вышли 14 человек.

Причина пожара устанавливается. Предварительно, к возгоранию привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В Елабуге 30 сентября пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры. Специалисты спасли троих человек из соседней квартиры, а также двух детей с четвертого этажа.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:14
    В Салмачах был хостел
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