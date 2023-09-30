В Елабуге пожарные спасли пятерых человек из многоэтажки, в которой начался пожар

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Елабуге пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В 14.37 на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Нефтяников горит квартира. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что в квартире на втором этаже многоэтажки горит мебель.

Специалисты спасли троих человек из соседней квартиры, а также двух детей с четвертого этажа. На них надели маски и вывели на улицу. Пострадавших нет. В 15.15 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается, отметили в пресс-службе.

Напомним, на этой неделе в поселке Камские Поляны пожарные также спасли мужчину из горящей квартиры в многоэтажном доме.

К моменту прибытия огнеборцев из горящей квартиры на пятом этаже самостоятельно смогли эвакуироваться три человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем или из-за неосторожности при курении.

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Максим Кокунин