В Армению из Карабаха переехали более 100 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Более 100 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, перевезено также свыше 21 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря армянского премьер-министра Назели Багдасаряна.

— По состоянию на 12:00 (11:00 мск — прим. ред.) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещенных соотечественников. Перевезено также 21 043 транспортных средств, 81 139 человека прошли регистрацию, — сказала она.

Напомним, непризнанная Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Решение принял ее глава Самвел Шахраманян в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, «исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха».



19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Целями операции определили восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

На следующий день после начала «антитеррористических мероприятий локального характера» президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска достигли всех целей в Нагорном Карабахе за сутки. По его словам, государств «восстановило свой суверенитет».



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Максим Кокунин