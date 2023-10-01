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В России за сутки потушили 26 природных пожаров

08:59, 01.10.2023
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России лесопожарные за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.

За прошедшие сутки, 30 сентября, потушили 26 пожаров в 12 регионах России на площади, пройденной огнем, 711 гектаров.

К полуночи 1 октября в стране действовало 18 лесных пожаров на площади 1 388 гектаров, которые активно тушили.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самая большая площадь пожаров — в Свердловской области. Там действуют девять пожаров на площади 810 гектаров.

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Маргарита Головатенко
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