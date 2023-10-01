Татарстан стал четвертым в ПФО по темпу роста производства яиц

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за январь — август 2023 года произвели 824 млн яиц, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных официальной статистики. По темпу роста производства республика в Приволжском федеральном округе заняла четвертое место, уступив Пензенской (+18,5%), Нижегородской (+9,1%) и Оренбургской областям (+6,2%).

Производство яиц увеличилось в половине регионов ПФО. Кроме Татарстана, Пензенской, Нижегородской и Оренбургской области показатель увеличился в Пермском крае (+3,9%), Кировской (+4%) и в Саратовской областях (+4,4%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за январь — август 2023 года произвели почти 6,4 млрд яиц. Это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Татарстан к 2025 году хочет выйти на показатели производительности в 2,2 млрд штук куриных яиц в год и занять третье место в стране в этом сегменте сельского хозяйства. В прошлом году в республике произвели чуть более 1,5 млрд пищевых яиц, и пока регион находится на девятом месте в стране, уступая в том числе Мордовии. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».



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Татьяна Демина