Строительство четырех поликлиник в Татарстане выполнено на 88%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Работы по строительству четырех поликлиник в Татарстане выполнены на 88%. В работе у подрядчиков сейчас находятся 2 объекта в Казани, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, в сфере здравоохранения также на 98% закрыт объем работ по строительству 53 ФАПов. Из них в работе остаются 6 объектов. На текущей неделе завершены работы в Кайбицком районе.

В конце августа министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин заявил, что в Казани к строительству нового здания детской городской больницы на ул. Гаврилова планируется приступить в 2024 году.

— Крайне необходимый проект, крайне необходимая больница <...> для Казани, конечно, в лице первой детской больницы это крайне необходимое по значимости мероприятие. Поэтому абсолютно ничего не заморожено. Проект в работе. И мы с огромной надеждой, даже уверенностью, что строительство начнется в следующем году, — рассказал он.

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Максим Кокунин