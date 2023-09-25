В Казани в выходные среднесуточные температуры превысили норму на 7—8 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани в минувшие выходные — 23 и 24 сентября — среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 7—8 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В выходные в Татарстане воздух прогревался до +22..+27 градусов. Сухая и очень теплая погода в республике установилась из-за влияния обширного антициклона.

В воскресенье, 24 сентября, в Казани температура воздуха обновила рекорд, достигнув +26,2°С. До такой же отметки в этот день она поднималась в 2015 году.



realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, очень теплая и сухая погода сохранится до конца сентября. Температуры воздуха в дневное время могут достигать +24 градусов.



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Татьяна Демина