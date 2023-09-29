Два матча «Ак Барса» с «Трактором» перенесли в связи со Всероссийской спартакиадой

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Два матча «Ак Барса» с «Трактором» перенесли в связи с подготовкой и проведением церемонии открытия II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба КХЛ.



Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» перенесли с 3 февраля на 8-е. Игра начнется в «Татнефть Арене» — в 19.00.

Встречу регулярки «Трактор» — «Ак Барс» перенесли с 8 февраля на 3-е, игра в Челябинске начнется в 15.00.

Накануне казанский ХК «Ак Барс» в овертайме проиграл нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). 1 октября, команда из Казани примет «Северсталь».



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Маргарита Головатенко