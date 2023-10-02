Группа ТАИФ поздравляет Рафиса Хабибуллина с юбилеем

Фото: взято realnoevremya.ru с официального сайта mchs.tatarstan.ru

Министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан — начальнику ГУ МЧС России по РТ исполнилось 60 лет. От своего имени и от имени Группы ТАИФ Рафиса Хабибуллина с юбилеем поздравляет председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

«Уважаемый Рафис Завдатович, примите наши самые добрые и искренние поздравления с замечательной юбилейной датой — вашим 60-летием! В этот праздничный день позвольте выразить вам, талантливому и авторитетному руководителю, человеку большой внутренней силы и высокого профессионализма, свое глубокое уважение и искреннюю признательность за ваш многолетний созидательный труд на благо Республики Татарстан!» — говорится в поздравлении.

В нем также подчеркивается: «Рафис Завдатович, на протяжении многих лет на вас и возглавляемом вами министерстве лежит большая ответственность — принимать решения, от которых во многом зависит безопасность нашей республики. Это напряженная, целеустремленная работа, кропотливый повседневный труд! Ваш опыт и мужество, твердость и энергичность, крепкая жизненная закалка и отзывчивость служат прочным фундаментом успеха в решении самых сложных проблем. Благодаря непревзойденному опыту и слаженной работе сотрудников возглавляемого вами ведомства предприятия Татарстана находятся под надежной защитой настоящих профессионалов. Только оперативность, точность и высокий профессионализм способны предотвратить любую катастрофу, спасти самое ценное — человеческую жизнь. Многие годы под вашим уверенным руководством татарстанские спасатели не допускают разгула стихии и техногенных катастроф, уверенно действуя в ситуациях, когда счет идет на секунды».

взято realnoevremya.ru с официального сайта mchs.tatarstan.ru

На протяжении многих лет компании Группы ТАИФ активно взаимодействуют с ГУ МЧС России по Республике Татарстан в вопросах повышения уровня пожарной безопасности на промышленных предприятиях РТ. «Надеемся, что наши прочные партнерские отношения будут и дальше успешно развиваться и укрепляться!» — отметил Альберт Шигабутдинов.

В завершение поздравления председатель правления АО «ТАИФ» от имени всей Группы ТАИФ пожелал юбиляру «доброго здоровья, активного долголетия, неиссякаемого источника энергии и сил, огромного семейного счастья и новых созидательных успехов! Пусть вас никогда не покидают деловой настрой, оптимизм и вдохновение, а будущее готовит много счастливых лет, наполненных радостью, удачей, душевным теплом и прекрасным настроением! Мира, добра и процветания вам и вашим близким!»

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