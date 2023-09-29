Айвар Саттаров: «Ценности поменялись — храмы ставить негде»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После завершения Международного конкурса на эскизный проект Соборной мечети Казани и определения его победителей власти Казани решили взяться за «левый» проект. По мнению некоторых архитекторов, решение о переносе строительной площадки в низину реки Волги является не верным, а объяснить его никто не может. Об этом сегодня на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» заявил татарстанский архитектор, один из создателей мечети «Кул-Шариф» Айвар Саттаров.

Он является автором проекта Соборной мечети, который выиграл международный конкурс в 2022 году, однако позже был выбран другой — от московских архитекторов Александра Цимайло и Николая Ляшенко.



По словам Саттарова, сегодня многие российские города утратили смысл сакрального значения храмов и других культовых сооружений.

— К сожалению, вот эти годы атеизма не прошли бесследно, и все прекрасные места города теперь заняты. Мы сейчас находимся в Национальной библиотеке, а раньше здесь был мемориал Ленина. Но ведь это Федоровский бугор — сакральнейшее место в нашем городе! Здесь Горький (писатель Алексей Пешков более известный, как Максим Горький, — прим. ред.) стрелялся! — заявил он.

После этих слов модератор встречи, географ-эксперт Института развития города Светлана Хуснутдинова попыталась прервать речь Саттарова, дав ему полминуты на то, чтобы закончить. Однако архитектор не собирался останавливаться:

— У нас сменились эти ценности. Если раньше мы преклонялись перед основателем, то теперь мы видим, что ценности поменялись — храмы ставить негде. Поэтому мы ставим их на пустырях, на болотах, в парках, это, естественно, вызывает возмущение местных жителей. Потому что они даже в генпланах наших городов не предусмотрены. У нас есть генплан Казани, и там нет мест для храмов. Все есть для жилья, но для храмов — не предусмотрено! — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После этих слов Хуснутдинова заявила, что он «ставит ее в неловкое положение, и она вынуждена прервать его». Архитектор продолжил говорить:

— Я говорю абсолютно по делу и то, что я говорю, — архиважно! Поэтому прошу дать мне договорить! Я занимаюсь архитектурой культовых сооружений уже 20 лет. По моим проектам построено 15 мечетей, в том числе и «Кул-Шариф». Поэтому я имею полное право говорить на эту тему! — возразил он.

Главный архитектор города Казани Ильсияр Тухватуллина ответила Саттарову, что рабочая группа рассмотрит вопрос внесения в генплан мест под культовые сооружения.

— Я предлагаю децибелы нам снизить. Во-первых, очень классное предложение — во время разработки всех будущих ППТ обязательно закладывать места для храмов. Я предлагаю это внести в рабочую группу. То, что касается существующей среды, там сложнее, но какие-то фундаментальные точки, которые мы хотим возродить, вполне можно обозначить на будущее, — сказала она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Айвар Саттаров высказался о строительстве Соборной мечети:

— Теперь я хочу сказать по поводу нового места для Соборной мечети в Казани. Это пескобаза. Это архинеудачное место! В низине у воды! Посмотрите, что с Волгой творится, там пароходы уже не ходят! Метеоры не ходят до Камского устья. Трамвайчики не ходят до Садовой. Никакого пароходства нет! — сказал он.

Тухватуллина возразила, сказав, что на встрече нет специалистов, которые могли бы сказать что-то о правильности или неправильности места.

— Мы здесь некоторых специалистов не пригласили, но спрошу тогда вас — почему именно в этом месте Волга делает поворот в 90 градусов? — сказала она.

В ответ на это архитектор заявил, что власти просто решили сделать лидером собственный проект.

— Я не знаю, почему Волга делает поворот, но почему вы сделали поворот после того, как прошел международный конкурс и были определены победители?! Вы делаете поворот, и тут же появляется «левый» проект, который усиленно во всю пиарится! Это что за поворот, объясните мне, пожалуйста! — заявил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Международный конкурс на эскизный проект Соборной мечети запустили 1 апреля 2022 года. 20 мая торжественно заложили камень в основание мечети на месте парка «Кырлай».

В июле из 18 финалистов объявили победителей, их было двое: проект от москвичей из «Гинзбург Архитектс» и проект одного из создателей мечети «Кул-Шариф» Айвара Саттарова.

Долгое время о строительстве мечети ничего не было слышно, а в июне 2023-го московские архитекторы Александр Цимайло и Николай Ляшенко представили новый проект Соборной мечети религиозным деятелям Татарстана. Те поддержали идею строительства культового сооружения в Адмиралтейской слободе.

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Максим Кокунин, Радиф Кашапов