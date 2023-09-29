Татарстанские таможенники нашли у пассажира самолета два мешка незадекларированных полотенец весом в 30 кг

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Татарстанские таможенники обнаружили два полимерных мешка, набитых полотенцами разных цветов и размеров, у гражданина Туркменистана, прилетевшего в Казань авиарейсом из Ашхабада.

Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, 52-летний мужчина для прохождения таможенного контроля выбрал зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако внимание таможенников привлекли два объемных мешка.

В ходе досмотра обнаружено 75 полотенец — 50 банных и 25 лицевых. Их общий вес составил около 30 килограммов. Количество товара не позволило сотрудникам поста отнести его к вещам для личного пользования.

В отношении гражданина Туркменистана заведено административное дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ. Полотенца изъяты и размещены на хранение до судебного решения.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в начале этого месяца татарстанские таможенники обнаружили шесть незадекларированных часов Rolex у пассажира, который прилетел в Казань из Дубая. Их рыночная стоимость — 9,4 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин