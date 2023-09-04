Татарстанские таможенники нашли у пассажира самолета шесть незадекларированных часов почти на 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Татарстанские таможенники обнаружили шесть незадекларированных часов Rolex у пассажира, который прилетел в Казань из Дубая. Их рыночная стоимость — 9,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, 40-летний мужчина спрятал часы под одеждой, примотав их к ногам и животу. Он пытался пройти через «зеленый коридор», но на него обратили внимание таможенники.

В итоге на пассажира возбудили уголовное дело за контрабанду важных стратегических товаров и уклонение от таможенных платежей.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

— Основанием для возбуждения дела по статье 226.1 УК РФ стал тот факт, что золото отнесено к стратегически важным товарам. А согласно примечанию к статье 194 УК РФ, уклонение таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу ЕАЭС, превышает два миллиона рублей, — рассказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

В ведомстве напомнили, что пассажир должен был уплатить государству таможенные платежи в размере 2 млн рублей.

В первом полугодии 2023 года в Международном аэропорту Казани татарстанские таможенники выявили 479 фактов незаконного перемещения товаров. Чаще всего нарушители незаконно перевозили деньги, алкоголь и табачную продукцию. В некоторых случаях пассажиры везли с собой гражданское или служебное оружие.



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Айрат Назипов