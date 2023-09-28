На трассе в Зеленодольском районе молодой водитель насмерть сбил пешехода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Зеленодольском районе Татарстана на 122-м км трассы Йошкар Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» водитель 2004 года рождения насмерть сбил пешехода, сообщили в пресс-службе МВД по республике.



Водитель ВАЗа двигался со стороны Зеленодольска в направлении М-7 и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, двигаясь справа налево, то есть в направлении движения автомобиля.

Пешехода не удалось спасти, он скончался до приезда скорой помощи. Его личность предстоит установить. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне смертельное ДТП произошло в казанских Дербышках — насмерть сбили пешехода. 18-летняя девушка за рулем Lada Niva выехала на перекресток на красный свет и сбила 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Она скончалась на месте.



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Маргарита Головатенко