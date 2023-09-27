В казанских Дербышках насмерть сбили пешехода

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В казанских Дербышках насмерть сбили пешехода, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Казани.

Все случилось в 20 часов на пересечении улиц Мира и Советской. 18-летняя девушка за рулем Lada Niva, по предварительным данным, выехала на перекресток на красный свет. В это время по пешеходному переходу переходила дорогу 50-летняя женщина. Она скончалась на месте от полученных травм.

В Ютазинском районе Татарстана 25 сентября произошло смертельное ДТП. В результате аварии 24-летний водитель автомобиля Lada погиб на месте.



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Маргарита Головатенко