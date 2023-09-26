«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче КХЛ
Казанский ХК «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в домашнем матче КХЛ, игра завершилась со счетом 3:2.
У казанцев голами отметились Вадим Шипачев (1) и Артем Лукоянов (17). В составе победителей отметились Андрей Стась (3‑я минута), Джемел Смит (30) и Коди Керран (58).
«Динамо» набрало девять очков и поднялось на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» (14) — третий на Востоке.
Следующий матч «Ак Барса» состоится 28 сентября, казанцы сыграют в гостях у нижегородского «Торпедо».
24 сентября казанцы обыграли ХК «Салават Юлаев». Игра завершилась со счетом 4:2.
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