Президент России наградил раиса Татарстана благодарственным письмом

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раису Татарстана Рустаму Минниханову вручили благодарственное письмо президента России, сообщает его пресс-служба.



Вручение состоялось во время рабочей поездки Рустама Минниханова в Пермь. Он принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа (ПФО) по вопросам развития молодежной политики.



Благодарственное письмо раису Татарстана за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны вручил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Пермь сегодня днем. С Игорем Комаровым обсуждалась организация воспитательной работы с молодежью в современных условиях.



Напомним, на этой неделе Рустам Минниханов также посетил Астану и принял участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан». С президентом страны Касым-Жомартом Токаевым он обсудил перспективы развития торгово-экономического и культурного сотрудничества.



Также Рустам Минниханов на этой неделе побывал в Туркменистане. Там он принял участие в мероприятиях по случаю Дня независимости страны.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко