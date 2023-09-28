В Татарстане температуры превышают климатическую норму на 4—5 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в среду, 27 сентября, зафиксировали от +17 до +19°С, а в полдень четверга, 28 сентября, — от +16 до +18°С. Температуры на 4—5 градусов превышают климатическую норму, заявили в Гидрометцентре республики.

Татарстан, как и большая часть Европейской территории России, по-прежнему располагается под влиянием антициклона. В республике наблюдается теплая сухая погода.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу, в конце сентября и в начале октября в регионе возможны дожди. Днем температуры воздуха не превысят +23 градусов. По ночам они могут опускаться до +2°С.

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима в Татарстане на отопительный период 2023—2024 годов, среднемесячная температуры октября окажется выше нормы. Для этого месяца она составляет +4,9 градуса.



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Татьяна Демина