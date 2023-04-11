Глава филиппинского ЦБ: у SWIFT нет альтернативы

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В настоящее время у международной межбанковской системы SWIFT нет альтернативы. Об этом заявил «РИА Новости» глава Филиппинского центробанка Фелипе Медалла.

— Должна быть альтернатива SWIFT, прямо сейчас ее нет», — сообщил он.



SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Запад ввел масштабные санкции против России после ее решения о начале спецоперации на Украине. Отключение от системы SWIFT ряда российских банков вошло в шестой санкционный пакет Евросоюза. Радикально настроенные члены ЕС, к которым относятся Польша и страны Балтии, выдвигали требования об отключении от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT еще большего числа российских банков.



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Елизавета Пуншева