Антон Силуанов заверил, что России хватит средств на все запланированное

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

России хватит средств на все запланированное. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов на пленарной сессии Международного финансового форума.

— Есть выражение, всем известное, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит, — цитирует его ТАСС.

Антон Силуанов обратил внимание, что независимо от суммы средств, к финансам всегда нужны «хорошие голова и руки». Если они есть, то «денег меньше можно тратить».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 22 сентября правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2016 годов. В следующем году доходы ожидаются в размере 35 трлн рублей, а расходы достигнут 36,6 трлн рублей.

Дефицитный бюджет ожидается и в последующие два года. В 2025 году доходы прогнозируются в размере 33,5 трлн рублей, расходы — 34,4 трлн рублей. В 2026 году они составят 34,1 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно.



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Татьяна Демина