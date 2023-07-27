Казань заняла третье место в рейтинге «Умных городов»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге индекса интеллекта российских городов по итогам прошлого года. В категории «Крупнейшие города» Казань уступила только Москве и Санкт-Петербургу, сообщает сайт российского правительства.

Ежегодно оценку уровня цифровизации проводят по нескольким направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи

Проект «Умный город» реализуется Минстроем с 2018 года. Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для более чем 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». В этом году методика сбора данных адаптирована под актуализированный в прошлом году стандарт умного города.

Согласно данным, среднее значение индекса достигло 55 баллов из 120 возможных, что на 4,5% выше, чем в 2021 году, и на 39,78% выше по отношению к базовому 2018 году.

За 2021-й год Казань заняла 5-е место в рейтинге уровня цифровизации городского хозяйства регионов России. Столица Татарстана уступила Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и столице соседней Башкирии — Уфе.



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Айрат Назипов