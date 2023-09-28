С начала года у татарстанских должников по штрафам арестовали 832 автомобиля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года в Татарстане судебными приставами арестовано 832 автомобиля за неуплаченные штрафы ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ ФССП России по республике.

Например, в Набережных Челнах владелец BMW X4 задолжал 16 просроченных штрафов. Оплатил он их после того, как в рейде его встретили инспекторы ДПС с судебными приставами и арестовали транспорт. Общая сумма, которую пришлось заплатить автовладельцу, в итоге составила 16 320 рублей — 8,8 тысячи рублей штрафов и 7 520 рублей исполнительского сбора.

Приставы порекомендовали не доводить ситуацию до ареста или изъятия личного имущества и погашать задолженности своевременно.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июле «Реальное время» писало про 37-летнего жителя Советского района Казани, который накопил штрафов ГИБДД на 183 тысячи рублей и лишился своего Mini Cooper.

За первое полугодие 2023 года судебные приставы Татарстана взыскали 8,2 млрд рублей. В этом году приставы составили более 7 тысяч актов ареста имущества должников на общую сумму 3,8 млрд рублей. Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, составила 1,5 млрд рублей.



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Илина Хакимова