Казанец накопил 180 тысяч рублей штрафов и лишился Mini Cooper

37-летний житель Советского района Казани накопил штрафов ГИБДД на 183 тысячи рублей и лишился своего Mini Cooper, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.



Казанец попался органам принудительного исполнения в ходе совместного рейда с Госавтоинспекцией, который проходил по улице Ташаяк. Судебные приставы предложили мужчине оплатить штрафы добровольно на месте, но он не согласился.

Тогда приставы арестовали автомобиль и поместили на спецстоянку. Владелец сможет вернуть Mini Cooper после оплаты долга.

В начале июля казанец, задолжавший 54 тысячи рублей по штрафам ГИБДД, заперся в своем Mercedes-Benz, чтобы приставы не арестовали его автомобиль.

За первое полугодие 2023 года судебные приставы Татарстана взыскали 8,2 млрд рублей. В этом году приставы составили более 7 тысяч актов ареста имущества должников на общую сумму 3,8 млрд рублей. Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, составила 1,5 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко