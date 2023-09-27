Новости спорта

00:01 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Минспорта создаст «золотую сотню» спортсменов для борьбы со сменой гражданства

22:41, 27.09.2023
Минспорта создаст «золотую сотню» спортсменов для борьбы со сменой гражданства
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России могут создать «золотую сотню» спортсменов, чтобы ограничить смену спортивного гражданство о таких планах сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

По его словам, зарплату спортсменам доведут до 200 тысяч рублей:

— Центр спортивной подготовки ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров, — приводит его слова «Интерфакс».

Понятие «золотая сотня» планируют ввести для выдающихся спортсменов, «чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные», заключил Морозов.

В августе стало известно, что с 2022 года спортивное гражданство сменили почти 70 россиян.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также