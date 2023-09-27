Минспорта создаст «золотую сотню» спортсменов для борьбы со сменой гражданства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России могут создать «золотую сотню» спортсменов, чтобы ограничить смену спортивного гражданство о таких планах сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.



По его словам, зарплату спортсменам доведут до 200 тысяч рублей:

— Центр спортивной подготовки ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров, — приводит его слова «Интерфакс».

Понятие «золотая сотня» планируют ввести для выдающихся спортсменов, «чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные», заключил Морозов.

В августе стало известно, что с 2022 года спортивное гражданство сменили почти 70 россиян.

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Маргарита Головатенко