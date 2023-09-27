Проезд в общественном транспорте по сниженной стоимости: как сэкономить на проезде до конца года

Фото: предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир» для realnoevremya.ru

Для жителей Татарстана до конца 2023 года действует специальное предложение от платежной системы «Мир».

С 1 сентября татарстанцы могут оплачивать поездку Картой жителя со скидкой 10 рублей или картой «Мир» любого банка со скидкой 8 рублей.

Главное условие — оплатить поездку с помощью смартфона.

Для этого нужно заранее загрузить карту платежной системы «Мир» (в том числе выпущенную онлайн цифровую Карту жителя Республики Татарстан) в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay.

Воспользоваться акцией можно в автобусах, трамваях и троллейбусах республики, а также в казанском метрополитене. Важно, что скидка не распространяется на пластиковые карты.

— Мы предоставляем возможность экономить на проезде в республике третий раз. И каждый раз наше предложение пользуется большой популярностью у пассажиров общественного транспорта. Экономия на поездках с картой «Мир» в 2021—2022 годах составила порядка 20 миллионов рублей. Уверена, новая акция также будет востребованной. Тем более что в этот раз получить скидку можно абсолютно во всех видах транспорта как по карте «Мир», так и по Карте жителя, — отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Подробная информация о том, как загрузить данные карты в мобильный платежный сервис, опубликована на сайте www.privetmir.ru и есть в мобильном приложении «Привет!». Там же можно узнать о подробностях акции и участвующих в ней перевозчиках.

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