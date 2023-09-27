В Казани утвердят программу развития муниципальной службы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани планируют утвердить программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городе Казани на 2024—2026 годы», следует из текста проекта.



У программы две цели: повышение вовлеченности в эффективном исполнении органами местного самоуправления Казани возложенных на них полномочий и внедрение современных технологий в кадровую работу.

Программа ставит перед собой такие задачи, как повышение результативности органов самоуправления, внедрение эффективных механизмов подбора, комплексной оценки деятельности и продвижения по службе, развитие профессиональной и управленческой компетентности муниципальных служащих, построение эффективной системы мотивации, стимулирования на муниципальной службе, привлечение и закрепление на муниципальной службе молодых, перспективных специалистов, развитие системы общественного контроля и взаимодействия с институтами гражданского общества, нормативное и методическое обеспечение муниципальной службы.

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета Казани составит более 50 млн рублей — по 16,69 млн рублей за каждый год с 2024-го по 2026-й.

Структурным подразделениям исполкома Казани, городской думе и контрольно-счетной палате рекомендовано принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Исполком Казани разработал новую программу по укреплению гражданского согласия в городе, которая будет реализовываться с 2024 по 2030 годы. Предыдущий документ приняли еще в 2014-м — несмотря на ежегодные корректировки, его содержание устарело, а срок действия практически истек. Нынешний проект предусматривает изменения в финансовом обеспечении, перечне мероприятий, а также в ожидаемых результатах. Детали — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко