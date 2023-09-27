Россия расширила список персональных санкций против представителей Великобритании

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Министерство иностранных дел России сообщило о расширении ответных санкций против Великобритании. В «стоп-лист» попали 23 человека из военной и научной сфер, а также журналисты.

— В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании, — говорится в сообщении российского МИД.

Теперь въезд в Россию закрыт для курирующего подготовку бойцов ВСУ начальника Штаба обороны ВС Великобритании Энтони Радакина, председателя Объединенного разведывательного комитета при британском правительстве Мадлен Алессандри и председателя совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессиды Хогг.

Кроме того, персональные ограничения вводятся против сотрудников трех британских политологических центров.

— Персональные ограничения вводятся и против сотрудников таких британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией, как Королевский объединенный институт оборонных исследований (Д. Бронк, С. Каушал, Н. Рейнолдс), Фонд Генри Джексона (А. Мендоза) и аналитический институт «Сивитас» (Р. Кларк), — рассказали в министерстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в феврале 2022 года после начала специальной военной операции экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утвердил список антироссийских санкций. В него попали крупные российские банки и корпорации, а также ряд граждан.

В ответ на эти действия Россия ввела персональные санкции против 30 глав британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки и представителей оборонной сферы. В первоначальный «стоп-лист» попали гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.

Также МИД России внес в санкционный список 29 британских журналистов и 20 человек, связанных с оборонным комплексом страны.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин