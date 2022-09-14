Россия ввела персональные санкции против 30 граждан Великобритании
МИД России включил в российский санкционный перечень 30 глав британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки и представителей оборонной сферы. Об этом пишет RT.
В стоп-лист попали гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.
Ограничительные меры ввели в связи с продолжением недружественного курса властей Великобритании и действий, нацеленных на дискредитацию российской спецоперации на Украине.
В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что продолжат работу над расширением списка.
В июне Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 49 граждан Великобритании, среди которых 29 журналистов и 20 человек, связанных с оборонным комплексом страны.
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