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Россия ввела персональные санкции против 30 граждан Великобритании

18:59, 14.09.2022
Россия ввела персональные санкции против 30 граждан Великобритании
Фото: pixabay.com

МИД России включил в российский санкционный перечень 30 глав британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки и представителей оборонной сферы. Об этом пишет RT.

В стоп-лист попали гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.

Фото: pixabay.com

Ограничительные меры ввели в связи с продолжением недружественного курса властей Великобритании и действий, нацеленных на дискредитацию российской спецоперации на Украине.

В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что продолжат работу над расширением списка.

В июне Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 49 граждан Великобритании, среди которых 29 журналистов и 20 человек, связанных с оборонным комплексом страны.

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Татьяна Леухина
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