МИД России внес в санкционный список 49 граждан Великобритании

Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 49 граждан Великобритании, среди которых 29 журналистов и 20 человек, связанных с оборонным комплексом страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, под ограничения попали сотрудники изданий Guardian, Daily Telegraph, Sky News, Times, BBC, Channel 4 News, ITV, Daily Mail, Independent, Financial Times и Sunday Times. Кроме того, в список вошли лица, участвующие в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры. Это замминистра обороны Великобритании Джереми Марк Куин, командующий ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон, командующий совместными операциями ВС Чарльз Ричард Стикланд и другие.

Внесенным в список британцам запрещен въезд на территорию России. В МИД добавили, что продолжают работать над расширением стоп-листа.

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В начале июня МИД расширил стоп-лист в отношении граждан США в качестве ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции Вашингтона. В списке оказались в том числе американские министры финансов и энергетики Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.



Дарья Акимова