WhatsApp перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*) перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой в октябре этого года, сообщается на сайте справочного центра WhatsApp.



— Начиная с 24 октября 2023 года [приложение WhatsApp] будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше, — сказано в разделе о поддерживаемых операционных системах.

WhatsApp рекомендует использовать смартфоны Android с операционной системой от 4.1, iPhone с iOS 12 и выше.

Мессенджер WhatsApp передумал запускать в России сервис каналов WA Channels из-за угрозы блокировки.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Маргарита Головатенко