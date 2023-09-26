Жительница Бугульмы предстанет перед судом из-за падения ребенка из окна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жительницу Бугульмы будут судить из-за падения ее трехлетнего сына из окна, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Все случилось в июле. 26-летняя обвиняемая и ее сын были дома. В какой-то момент мать оставила ребенка одного смотреть телевизор. Тогда мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, которая не выдержала его веса. Ребенок упал с высоты и получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, где оказали помощь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре указывали, что семья не состоит на профилактическом учете, пояснили в надзорном ведомстве. На место происшествия выезжал прокурор Бугульмы Артем Кривоносов.

В начале июня в Казани двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Минской. От полученных травм мальчик скончался на месте.

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Маргарита Головатенко