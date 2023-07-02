В Бугульме прокуратура проводит проверку после падения трехлетнего ребенка из окна многоэтажки
В Бугульме трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Воровского. Мальчика доставили в местную ЦРБ с тяжелыми травмами, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
В момент падения ребенок находился дома с матерью. По предварительным данным, он облокотился на москитную сетку. Его семья не состоит на профилактических учетах, пояснили в надзорном ведомстве.
На место происшествия выезжал прокурор Бугульмы Артем Кривоносов. По факту инцидента организована процессуальная проверка.
В начале июня двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Минской. От полученных травм мальчик скончался на месте.
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