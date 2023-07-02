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В Бугульме прокуратура проводит проверку после падения трехлетнего ребенка из окна многоэтажки

08:01, 02.07.2023
В Бугульме прокуратура проводит проверку после падения трехлетнего ребенка из окна многоэтажки
Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

В Бугульме трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Воровского. Мальчика доставили в местную ЦРБ с тяжелыми травмами, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В момент падения ребенок находился дома с матерью. По предварительным данным, он облокотился на москитную сетку. Его семья не состоит на профилактических учетах, пояснили в надзорном ведомстве.

На место происшествия выезжал прокурор Бугульмы Артем Кривоносов. По факту инцидента организована процессуальная проверка.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

В начале июня двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Минской. От полученных травм мальчик скончался на месте.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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