В Казани из-за строительства станции метро «Фучика» ограничат движение

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани в связи со строительством станции метро «Фучика» ограничат движение на участке от дома №30 по ул. Сафиуллина до дома №84 по ул. Р. Зорге, сообщили в мэрии города.



Ограничение будет действовать с 27 сентября. Движение организуют по вновь построенной дороге — дублеру по ул. Ю. Фучика. Для удобства на участке организуют новые остановки общественного транспорта.

До 29 сентября на участке от дома №145а до дома №149 по улице Юлиуса Фучика закрыт местный проезд и частично перекрыта проезжая часть. Это связано со строительством второй линии казанского метрополитена.



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Маргарита Головатенко