На улице Юлиуса Фучика в Казани частично ограничат движение почти на месяц

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из-за строительства второй линии метрополитена в Казани ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, ремонтные работы будут вестись почти месяц.

Так, с 1 по 29 сентября на участке от дома №145а до дома №149 полностью закроют местный проезд и частично перекроют проезжую часть.



скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Строительство первого пускового комплекса второй ветки метро планируют завершить в 2027 году. Общая протяженность первого участка, состоящего из четырех станций, достигает 5 км 750 метров. В апреле на второй ветке метрополитена завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Зилант» до «Академической».

В июле стало известно, что на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани, состоящего из четырех станций, выделят еще 932,3 млн рублей. Подрядчику предстоит соорудить лестничные сходы станции метро с рабочим названием «Академика Сахарова» — выполнить надо погружение и извлечение стальных свай, демонтаж и установку поясов и расстрелов, разработку грунта и так далее. Работы также затронут левый тоннель на перегоне от этой станции до станции «100-летие ТАССР» протяженностью 340 метров.

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Айрат Назипов