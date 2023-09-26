Одиннадцать детей, пострадавших при нападении на школу в Ижевске, стали инвалидами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одиннадцать детей, пострадавших при нападении на школу №88 в Ижевске год назад, стали инвалидами. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем telegram-канале.



По ее словам, большинство школьников продолжают лечение в больницах республики и федеральных центрах, проходят курсы реабилитации. Эльвира Пинчук назвала более 20 учеников, получивших ранения, и указала, что власти продолжают держать связь с пострадавшими.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе заседания Госсовета республики заявил, что все 1,5 тысячи объектов образования в регионе оснастили тревожными кнопками, видеонаблюдением, охраной.

Трагедия в школе №88 в Ижевске произошла 26 сентября 2022 года. 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание и устроил стрельбу, после чего покончил с собой. По словам Александра Бречалова, в результате инцидента 18 человек погибли, 23 были ранены. Известно, что напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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Маргарита Головатенко