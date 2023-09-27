Исследование: хотели бы побывать в Китае три четверти жителей России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России 78% опрошенных заявили, что хотели бы побывать в Китае. Об этом пишет «Афанасий-Бизнес» со ссылкой на результаты опроса банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».



Среди респондентов 72% никогда не были в КНР и желают туда отправиться. Еще 6% опрошенных рассказали, что путешествовали в Китай и хотели бы посетить страну еще раз.

Почти каждый пятый заявил, что не был в КНР и не хочет побывать там. Еще 3% рассказали, что посещали Китай и возвращаться туда не желают.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За безвизовый режим с КНР выступили 74% опрошенных россиян. Против выступили 13% респондентов. Столько же затруднились дать ответ.

Напомним, взаимный турпоток между Китаем и Россией по итогам 2023 года составит около полумиллиона человек. В 2024 году Россия примет около 468 тысяч туристов из КНР — показатель турпотока вырастет почти на треть.



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Галия Гарифуллина