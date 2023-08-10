Взаимный турпоток между Россией и Китаем за год ожидают примерно в полмиллиона человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Взаимный турпоток между Китаем и Россией по итогам 2023 года составит около полумиллиона человек, прогнозируют в Минэкономразвития РФ.

— В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тысяч человек. В перспективе запуск группового безвизового режима, а также запуск электронной визы в России для индивидуальных путешественников позволит выйти на допандемийные показатели и даже превысить их, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в 2019 году взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек — примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны.

Сегодня первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прибыла в Россию в рамках соглашения о безвизовом обмене. После возвращения этой группы в Китай официально запустят безвизовый обмен.

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Елизавета Пуншева