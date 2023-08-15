Россия в 2024 году примет около полумиллиона туристов из Китая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году Россия примет около 468 тысяч туристов из Китая — показатель турпотока вырастет на 30% в сравнении с 2023 годом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минэкономразвития.



Темпы прироста количества въездных поездок из КНР увеличатся на 15% по сравнению с допандемийными годами. Таким образом, число гостей из КНР составит около 468 тысяч при росте 30% к 2023 году.

— До пандемии въезд по безвизовому каналу составлял 80% от всего китайского туристического потока. В этом году ожидаем, предположительно, 60%, — уточнили в ведомстве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минэкономразвития в начале августа оценивало взаимный турпоток между Китаем и Россией по итогам 2023 года примерно в полмиллиона человек.

В 2019 году взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек — примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко