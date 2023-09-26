В Польше подтвердили, что упавшая на территории страны в ноябре 2022 года ракета принадлежала Украине

Следствие в Польше подтвердило, что ракета, упавшая в ноябре 2022 года на юго-востоке страны и убившая двух человек, принадлежала Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статью Rzeczpospolita.

— Несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая до сих пор не предоставила польской стороне никаких материалов, следователи, расследующие трагедию, сделали собственные выводы о ее причинах. Мнение категорично и исключает, что ракета, которая вечером 15 ноября прошлого года упала на сушилку и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с территории России, — говорится в публикации.

Установлено, что в Пшеводуве упала ракета типа S-300 5В55 ПВО Украины. Прокуратуре также известно место пуска.

Напомним, 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили о том, что на территории страны из-за падения неизвестной ракеты погибли два человека. Премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности, а также во взаимодействии с президентом Анджеем Дудой организовал встречу в Бюро национальной безопасности.

В конце декабря того же года на территории Белоруссии также упала украинская ракета комплекса С-300.



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Максим Кокунин