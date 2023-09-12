В Казани за неделю у станций метро против гриппа привились более 6 тысяч жителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани за неделю у станций метро в мобильных пунктах вакцинации сделали прививку против гриппа более 6 тысяч жителей. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города.



Против пневмококковой инфекции у станций казанского метро привилась почти тысяча человек.

Пункты вакцинации работают без выходных с 8.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 до 14.00. Прививают у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На позапрошлой неделе в поликлиники Казани поступили вакцины от гриппа. Для взрослых предназначен «Совигрипп» — инактивированная вакцина для профилактики гриппа. Детям с шестимесячного возраста и беременным женщинам во II и III триместрах пойдет гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри».

В Татарстане во время эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ зарегистрировали 9,4 тысячи случаев гриппа и острых вирусных респираторных инфекций. Это на 44% ниже эпидемического порога.

Месяц назад Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% лиц из групп риска. Руководителям органов власти в области образования в регионах было рекомендовано обеспечить своевременное введение противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.

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Маргарита Головатенко