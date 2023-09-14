В ТЦ «Южный» и «Парк Хаус» в Казани будут вакцинировать от гриппа и пневмококковой инфекции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В торговых центрах «Южный» и «Парк Хаус» в Казани 15 сентября откроются пункты вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции, сообщили в Управлении здравоохранения по Казани.



Сделать прививку можно будет ежедневно с 10:00 до 20:00.

Мобильные пункты вакцинации открыты у шести казанских станций метрополитена: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Они работают каждый день с 8:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). За неделю в мобильных пунктах вакцинации около станций метро привились более 6 тысяч казанцев.

На позапрошлой неделе в поликлиники Казани поступили вакцины от гриппа. Для взрослых предназначен «Совигрипп» — инактивированная вакцина для профилактики гриппа. Детям с шестимесячного возраста и беременным женщинам во II и III триместрах пойдет гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри».

В Татарстане во время эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ зарегистрировали 9,4 тысячи случаев гриппа и острых вирусных респираторных инфекций. Это на 44% ниже эпидемического порога.

Месяц назад Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% лиц из групп риска. Руководителям органов власти в области образования в регионах было рекомендовано обеспечить своевременное введение противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.

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Маргарита Головатенко